A Mi Hazánk vármegyei elnöke elmondta, elfogadhatatlan tartják, hogy a szuverén magyar állam hatásköreit „egy idegen érdekeket szolgáló”, globalista szervezet vegye át, szerintük ugyanis erre készül a WHO.

Földesi Mihály Fotó: MW-archív

– Nemzetközi szerződésről lévén szó ebben a kérdésben népszavazást nem lehet tartani, így a parlamenti eszközök mellett egyetlen választásunk maradt, az aláírásgyűjtés, amelyet online és papíralapon is folytatni fognak a következő hónapokban – tette hozzá. Pártja véleményét tolmácsolva úgy fogalmazott, a WHO bármilyen általa járványhelyzetnek minősített helyzetben elvehetné a nemzetállamok jogát az intézkedésekre, sőt akár megfigyelési rendszert is kiépíthetne az állampolgárokkal szemben.