A Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért nevű civil szevezet Szegeden önkéntes központot működtet. Szervezik az önkéntesség ügyét, aki betér hozzájuk, segítenek találni lehetőséget; segítik a fogadó szervezeteket. Civil fejlesztő központként is működnek. A civil szervezeteknek, nonprofit intézményeknek segítenek abban, hogy minél jobban tudjanak működni, önkénteseket fogadni, tudják magukat menedzselni, pályázatokat írni.

– Most egy programsorozat első állomásán vagyunk Orosházán. Azt vállalta alapítványunk, hogy a dél-alföldi régióban, 3 vármegyében több alkalommal végez műhelymunkákat. Az önkéntességet igyekszünk fejleszteni, elmondjuk a tapasztalatainkat, a praktikáinkat. Van egy menedzsment szemléletünk, amit szeretnénk átadni. Az Európai Unióban tagjai vagyunk az Európai Önkéntes Központok Hálózatának s ott kidolgoztak egy nagy stratégiát, hogy a jövőben milyen irányba haladjon az önkéntesség; milyen trendek alakulnak. Például a digitális önkéntesség nagyon itt kopogtat, a turisztikai és a családi önkéntesség is új terület. Ezeket is bemutatjuk az orosháziaknak – tájékoztatott a műhelymunka kezdetekor Zsivkovicsné Gyenes Krisztina ügyvezető igazgató.

Önkéntességről, tudatosabb szemléletről is beszélgettek. Fotó: A szerző felvételei

Kérdésünkre elárulta, a Dél-Alföldön ezekhez a trendekhez képest a legerősebb a szociális terület, ahol megjelennek az önkéntesek: – Szegedi példákat tudok felsorakoztatni: színházi, kórházi, múzeumi önkéntesek is vannak sokan. A legnagyobb szükség viszont mindig a szociális területen van. Talán nálunk nem, de külföldön erős a váratlan katasztrófahelyzet idején megjelenő önkéntesség. Arra is hoztunk példát, hogy lehet ezt a legpraktikusabban megszervezni. Ehhez kell egyfajta tudatosabb szemlélet - ezért is jöttünk munkatársammal, Vári-Farkas Rékával, hogy ebben segítsünk.