Csáprágói jelentős méretűek, melyek a táplálék megbénítását és felvételét szolgálják. Ezekkel a csáprágókkal képes átfúrni az emberi bőrt is, s bejuttatni a méreganyagát. Az emberre ez a méreg nem kifejezetten veszélyes, ugyanakkor a termetes szongáriai cselőpók külsőre hasonlít a madárpókra, ezért ijesztő lehet.

A lakott területek közelében egy másik cselőpók faj, a pokoli cselőpók is előfordul. Ennek a csípése általában fájdalmasabb, mint a szongáriai cselőpóké, s a nyoma is tovább megmarad, de nagyobb veszélyt ez sem jelent. A cselőpókok nem támadnak, csak akkor csípnek, ha kézbe vesszük, befogjuk őket. Általában csak alkonyatkor közlekednek, de szürkés, foltos, pettyezett külsejük ilyenkor is jól álcázza őket.