Az elsődleges hírek szerint sikerült a rekordállítás, sőt a rekorddöntés is. A szombatra meghirdetett programhoz a Fürdőszövetség mintegy negyven tagfürdője csatlakozott, országszerte kerekítve összesen 5900 (+/-10% hibahatárral) fürdővendég vett részt vízipisztolycsatában. Ezzel két új rekord is született, a helyszínek számában és a résztvevők számában is.

A Magyar Fürdőszövetség előzetesen arról adott tájékoztatást, hogy Magyarország páratlanul gazdag termálvizekben, országszerte találhatók erre a kincsre épülő fürdők, strandok. Mint írják, a fürdőszövetség célja, hogy évről évre olyan közös programokat szervezzen, amelyek hozzájárulnak az itthoni fürdők minél szélesebb körben való megismertetéséhez, a fürdőzés népszerűsítéséhez.

Az újdonság az volt, hogy nem egy helyszínen, hanem egyszerre több helyen folyt vízipisztolycsata. Az akcióhoz országszerte mintegy negyven fürdő csatlakozott, így a vízipisztolycsatában részt venni kívánók elérhető közelségben találhattak ehhez fürdőt. A rekordkísérlet során 15 percen át kellett a vízipisztolycsatának folynia minden helyszínen.

A vízipisztolycsaták magyarországi rekordját eddig 800 résztvevővel a szigetvári fürdő tartotta. A mostani kezdeményezés egyedülálló abban, hogy a telekommunikáció segítségével „egy helyszínként” egész Magyarországot jelentette.

A rekordkísérletet a Magyar Rekord Egyesület mint központi szervező koordinálta, minden egyes helyszín online módon, internetes alkalmazáson keresztül elektronikus, valós idejű kép- és hangkapcsolattal volt összekötve.