A tótkomlósi művelődési ház energetikai fejlesztése című projektje, a Széchenyi Terv Plusz program keretében 100 százalékos vissza nem térítendő támogatásban részesült, 437,02 millió forint összegben. A projekt megvalósítási szakaszba lépett, a kivitelező kiválasztása megtörtént, hamarosan munkához is látnak.

Valóra válhat a komlósiak régi vágya

Zsura Zoltán János polgármester köszöntötte azokat a régi dolgozókat, akik e ház falai között végezték munkájukat. Hangsúlyozta, a komlósiak régi vágya válhat valóra. Ahogy a város kulturális életének, úgy az épületnek se tett jót az a több mint tíz év, amióta üresen, bezárva várta sorsa alakulását.

A színházteremben is nosztalgiával néztek körül: Zsura Zoltán, Erdős Norbert, Racskó Erzsébet, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke is. Fotó: Für Henrik

– Kultúránk és hagyományaink kiemelnek bennünket a környék települései közül. Itt már a negyvenes években működött néptáncegyüttes, máig őrzi a komlósiak tánchagyományait; 1960-as évek óta településünk büszkesége a fúvószenekar. Nálunk a zene hagyományai által képviseli a szeretetet, a barátságot, az alázatot, a tudást. De számos tevékenységet sorolhatnék, ami e ház falai között alakult, létesült. Ezért is fontos, hogy ma, amikor e pfrojekt elkezdődik, büszkék lehessünk arra, hogy van és a jövő nemzedékének biztos pontként szolgál majd kulturális életünkben. A megújulás, a másodvirágzás jöhet el. A monumentális épület 450 főt befogadó színházterme, a több mint 550 négyzetméteres, s több mint 30 ezres kötetes könyvtár...– a fénykor egykori árnyéka látható egyelőre. A projekt kezdetét bejelenteni öröm – fogalmazott a városvezető, aki emlékeztetett elődeire, akik 1977-ben letették az épület alapkövét. Akkoriban lakossági segítséggel, kétkezi munkával, anyagi hozzájárulással támogatták a ház megépítését. A közösség erejével megvalósult művelődési ház a tótkomlósi emberek akaratából, elszántságából, tettrekészségéből eredően valósulhatott meg. Az 1979-ben átadott központ számos csoportnak, szakkörnek, kulturális tevékenységnek adott otthont.

– Abban bízom, hogy településünk egyik legnagyobb épülete, kultúránk háza ismét lakható, településünk érdekében ismét üzemeltethető lesz – mondta Zsura Zoltán. Reményét fejezte ki, hogy hamarosan eljön az ideje az átadó ünnepségnek, melynek kapcsán Tótkomlós lakossága ismét birtokba veheti és hosszú évtizedeken át kiszolgálja közösségük kulturális életét, szlovákságuk hagyományait, jelenük ápolását, a szórakozást mindenki megelégedésére.

Köszönetet mondott a polgármester mindazoknak, akik a projekt elindulásához hozzájárultak, azt segítették.

Olyan civil élet lehet, mint régen

Erdős Norbert országgyűlési képviselő köszöntőjében visszatekintett a közművelődés múltjára a reformkorig, amikor megjelentek az olvasókörök, az egyletek, majd az első világháború után a civil élet nyomán szerveződő helytörténeti és egyéb, formálódó közösségekről is beszélt egészen 1990-ig.

– A rendszerváltás után újragondoltuk, mi lesz a szerepe egy közművelődési intézménynek. Meggyőződésem, a sok erő, ami a szlovákságban, a magyarságban, a néptáncosokban, a fúvósokban van, azoknak kell, hogy e ház erőt, hitet, segítséget adjon s hogy a városban olyan civil élet alakuljon, mint régen. Ez legyen a feladata ennek a háznak majd – mondta a politikus. A közösségi életet fontosnak nevezte. Azt kívánta, segítségül szolgáljon az itt lévő humán erőknek a megújuló művelődési központ.

Nem lesz többé energiapazarló létesítmény

Kalácsi Károly építész a beruházás részleteibe is beavatta a résztvevőket. Az üzemeltetés szempontjából mára ez egy energiapazarló létesítménnyé vált. Ez változik meg: hőszigetelést kap a falazat, a födém, kicserélik a nyílászárókat. A gépészeti rendszer is megújul. Korszerűsítik a világítótesteket, telepítenek napelemeket. Továbbá a szellőző- és légkondicionáló rendszerek korszerűsítését is elvégzik. Az épület megközelítése a mozgásukban korlátozott emberek számára se lesz akadály.

Az 1979-ben átadott épület korszerűsítése nagyon indokolt. A fejlesztés által érintett 2243 négyzetméteres művelődési házon nem végeztek energetikai felújítást több mint 15 éve. A projekt eredményeként a földszinten a könyvtár kap megújult helyszínt, ami jelentős kulturális szereppel rendelkezik és valamennyi generáció számára művelődési lehetőséget nyújt. Az előadóterem ismét használhatóvá válik a fejlesztés által, a városi rendezvények, kulturális programok és a helyi oktatási intézmények eseményeinek a színtereként.