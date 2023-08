A Békés Megyei Hírlap egyik mellékletében jelent meg egy írás a cég újonnan épült telekgerendási és pusztaföldvári telepeiről. Beszámoltunk az arany minősítésű felelős foglalkoztató vállalat munkásságáról, az új munkahelyekről, ahol a környezetvédelemre is kiemelten figyelnek és megújuló energiával üzemeltetik az egységeket.

Póka György azzal kereste fel a cég vezetőségét, hogy miután utánajárt a vállalat tevékenységének, társadalmi szerepvállalásának és munkáltatói eredményének, úgy érezte, hogy valamilyen módon szeretné kifejezni elismerését a modern mezőgazdaság képviseletéért a régióban. Művei Teremtés című sorozatából a Boldogság kék madara festményeket sokan ismerik, ahogy a pipacsos képek is a művész jellegzetes alkotásai. Ma már e sorozatok néhány képe a cég falait díszíti.

Sarusi-Kis Tamás, a FisrtFarms Hungary kft. ügyvezetője elmondta, hogy óriási megtiszteltetés volt a számukra, amikor a festőművész megkereste őket és elmondta látogatásának a célját. Igazi elismerés, amikor szakmán kívül is felfigyelnek a sertéstenyésztésben elért sikerekre és innovatív gondolkodásra. Külön öröm, hogy a festő visszaigazolást adott az ágazat bemutatásáért tett erőfeszítésekre is, hiszen nincs annál nagyobb elismerés, ha a társadalom részéről érkezik jelzés a megismerésre.

Póka Györgyöt hírportálunk munkatársa felkereste, hiszen számos, más témában (a megyei napilapban megjelent, az elesettekről, a rászorultakról készült riportokban, tudósításokban) is szereplőket meglepte már képeivel, hogy a szeretetet, az odafigyelés jelét közvetítse feléjük. Kíváncsiak voltunk, a dán tulajdonú mezőgazdasági vállalkozásnál hogy érezte magát.

– Olvasva a lapjukat, időről időre találkozok ennek a cégnek a híreivel. Láttam, a dán tulajdonosok is milyen odafigyelést fordítanak a magyar munkavállalókra, a technológiai fejlesztések milyen léptékben haladnak és ez örömmel tölt el. A családi emlékek is feltörtek bennem, mert édesapám, amikor angol hadifogolyként Dániába került, ott egy mezőgazdasági farmon dolgozott, s közben faragott egy tenyérnyi kis tükröt. Annak a hátoldalába belevéste: 1945 - dániai hadifogságom emlékére. Ilyen kicsi a világ. Ezért is vittem a szívemhez közel álló virágos és fehér madaras képeimből a FirstFarms Hungary Kft. gádorosi központi telepére ezekből – nyilatkozta megkeresésünkre.