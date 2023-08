Két napos összejövetelt tart hétfőn és kedden a Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége 5. Békés Megyei Néptáncpedagógus Találkozó címmel. Az eseményen mintegy 39 néptáncpedagógus vesz részt a vármegye különböző pontjairól – így például Gyuláról, Békéscsabáról, Mezőberényből, Békésről, Orosházáról, Gesztről, Okányból, Szarvasról és Békésszentandrásról –, illetve Berettyóújfaluból és Mezőtúrról is érkeztek.

Farkas Lilla, az egyesület elnöke elmondta, a találkozó megálmodója Kardos György, aki szintén néptáncpedagógus, és bár ez már az ötödik összejövetel, ő maga most először vesz részt rajta személyesen. Hozzátette, a program sikerét az mutatja, hogy minden évben nő a létszám. A két nap pedig abszolút a kötetlen együttlét jegyében szerveződik. Ezt azért tartják fontosnak, mert bár év közben sokszor találkoznak egymással a néptáncpedagógusok, de mindig egy-egy fellépésen, vagy rendezvényen, ahol a tanítványaikra és a saját műsorukra kell koncentrálniuk, így egy üdvözlésnél olyankor nem fér bele több.

Az elnök elárulta, a találkozót maguk között csak gyermekmentes szabad szombatnak hívják, ami azért valósulhat meg hét eleji napokon, mert a néptáncosoknak a hétfő és a kedd a hétvége, hiszen szombaton mindig fellépés van.

Farkas Lilla részletezte, a program hétfőn délelőtt a szövetség közgyűlésével indult, amit azért tart rendkívül fontosnak, mert ilyenkor a következő tanévről beszélgetnek, és egyfajta ötletbörzét tartanak. Hangsúlyozta, nagyon sok dolgot itt találnak ki közösen, így például a Gál László Ösztöndíjuk ötlete is itt fogant meg, ahogy a mentorprogramuké is. Ez utóbbi kapcsán épp most ötletelnek az újításokon és a jövőbeni irányokon.

A találkozó a közgyűlés után előadásokkal folytatódik, amik a szakmához kötődnek és támaszpontot adnak a jelenlévőknek. Az első ilyen idén a Koreográfiai ismeretek című prezentáció, amit Farkas Tamás tart. Témájának lényege pedig az, hogy mire kell odafigyelni egy-egy koreográfia készítésénél. A következő előadó Zsótér Mária, aki a pályázati lehetőségekről tájékoztatta a néptáncpedagógusokat. Ezek a forrásokat és fejlesztéseket nyújtó lehetőségek ugyanis gyakran létfenntartó szerepűek életükben, főként a magániskolák esetében. Hozzátette, legyen bármilyen fenntartású egy művészeti iskola, szinte minden esetben áll mögötte civil szervezet is, melyeknek szélesebb körben van lehetőségük pályázni.

Farkas Lilla kifejtette, a néptáncpedagógusok hivatásában legalább olyan fontos a közösségépítés is, mint a tanagyag leadása, így az erre irányuló módszerekről is meghallgatnak egy előadást, szintén Zsótér Máriától, aki néhány gyakorlati példával is szolgált.