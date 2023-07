Kölesné Vandra Éva elnök elmondta, örömteli, hogy hetedik alkalommal is mennyi mindenkit fogadhatnak, találkozhatnak egymással a résztvevők a csabai főtéren, és bemutathatják produkcióikat.

Hétfőn este az ének és irodalom napját a Csaba Népdalkör műsora nyitotta meg, őket a Körösladányi Őszikék Népdalkör követte. Budapestről érkezett Antal Tamás énekes, produkciója alatt a szegedi Szijártó Adél volt a háttértáncos. A zenei programot a Békéscsabai Kemény Gitárklub műsora zárta.

VII. Regionális Nyugdíjas és Civil Kulturális találkozó. Fotó: Bencsik Ádám

Illik szólni a szavalókról is. A békéscsabai Bánfi-Zsilák Mária ugyanúgy fellépett, mint a 93 esztendős, újkígyósi Tóth Istvánné Anna is. Pataj Andrásné is verselt, Misik Istvánnéhoz hasonlóan, akit Lant Györgyi néven ismerhetnek az irodalmat kedvelők, és tagja a Békéscsabai Városi Nyugdíjas Egyesület irodalmi körének.

Kölesné Vandra Éva kitért arra, a program kedden is folytatódik a csabai főtéren, többek között Petőfi Sándor: A csámpás legény című költeményét Osgyán Béla szavalja el, Párzsa László, a Békéscsabai Városi Nyugdíjas Egyesület alelnöke pedig Kun Magdolna: Az utolsó keringő versét osztja meg tolmácsolásában a közönséggel.