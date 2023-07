A népi hímzés szerelmeseinek nyújt lehetőséget hétről hétre a tradicionális mintakincs, hímzéskultúra elsajátítására a Meseházi Forgórózsa Bogárné Szőke Erika, népi iparművész vezetésével.

– Csoportunk 2013 novemberében alakult, a tradicionális népi hímzés elsajátítására, hagyományainak megőrzésére és továbbadására. Lassan már a tizedik születésnapunkat ünnepelhetjük – hangsúlyozta Bogárné Szőke Erika. – Nagy öröm számomra, hogy a köztudottan időigényes hímzést jellemzően művelő nyugdíjas korosztály mellett megjelentek a fiatalok, akik fogékonyak a régi és az új színek, minták megismerésére, az új irányzatok alkalmazására.

Hímzéseivel jó hírét viszi Békéscsabának, a vármegyének szerte az országban, és a határon túl is a Meseházi Forgórózsa Hagyományőrző Alkotócsoport

A csoport vezetője kitért arra, az elmúlt időszakban több szakmai továbbképzésen is részt vettek, hiszen „a jó pap is holtig tanul”, és nincs ez másként a jó hímzőnél vagy a jó népművésznél sem. A társaságból többen kitanulták a kézi és gépi hímző szakmát a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tanfolyamának keretében.

Bogárné Szőke Erika maga is alkot, emellett vezeti, összetartja a csoportot

– Nagyon örülök annak, hogy a csoportban vannak olyan fiatalok, akik szeretnék megtanulni a hímzésminták tervezését, és nemcsak igényük, hanem a képességük is adott erre. Ők a tervezés szabályain kívül a harmonikus, esztétikus megjelenés és a jellemző absztrakciók elhelyezését is elsajátítják a heti, rendszeres foglalkozásokon. Persze, ez alázatos tanulás hosszú folyamat, ennek során épül be a rengeteg tudás, és alakul ki az egyéni mintakincs – ecsetelte a népi iparművész. – Fontosnak tartom, hogy jelen legyünk a nagynevű országos pályázatokon, hiszen ott megjelenik mindaz a tudás, ami a Kárpát-medencében összegyűlt az évszázadok során. Ezeken az ünnepi alkalmakon találkozhatunk hozzánk hasonló érdeklődésű emberekkel, megismerkedhetünk a szakma jelentős képviselőivel.

A Matyó Népművészeti Egyesület által meghirdetett VIII. Százrózsás Hímzőpályázat eredményét a minap hirdették ki. A Forgórózsa a mezőkövesdi lepedővég-mintájú alkotásaival különdíjat érdemelt ki. Az elismerést a Mezőkövesdi Matyó Múzeumban vették át.

Bogárné Szőke Erika szólt arról, hogy tavaly, a békéscsabai XVIII. Kárpát-medencei Népi Textil Fesztivál sikeres megvalósítását csoportjuk önkéntes munkájával segítette. Részt vettek az előkészítő munkákban, a kiállítás rendezésében és bemutatásában, az ünnepi vendéglátáshoz házi készítésű finomságokkal járultak hozzá. A kiállításon szép úrihímzéses garnitúrájukat mutatták be.