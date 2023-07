– Nagyjából bele is fértem a tervezett egy órába. Az első pár dobás után érkezett is süllő a nagy csalira, maga a fárasztás körülbelül harminc percig tartott. Nagy nehezen megmerítettem, készítettem egy gyors fényképet. A hal maximum egy percet volt kint a vízből – idézte fel a fogást Balázs. A horgász ezt követően azonnal vissza is helyezte a vízbe a gyönyörű példányt, sőt, fél óránál keresztül a kezében is tartotta, hogy biztosan minden rendben legyen. A műveletet a szemközti oldalról figyelő horgász csak annyit tett hozzá: „Big Respect (Nagy tisztelet)”.

A Fogd meg és engedd vissza! elv alapján horgászik

– Számomra talán az volt a legfontosabb része a horgászatnak, amikor a süllő újra elúszott a Körösben – emelte ki Balázs, aki a Catch & Release (C&R), Fogd meg és engedd vissza! elvét vallja.

– Nagyon lényegesnek tartom, hogy unokáink is horgászhassanak a folyóban – tette hozzá.