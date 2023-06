A beruházás legfontosabb céljaként a mezőberényi szennyvíztisztító telep korszerűsítését, kapacitásának növelését és a hálózat rekosntrukcióját jelölték meg. A projekt megvalósítása 2019 márciusában, míg a konkrét kivitelezési munkálatok 2021 augusztusában kezdődtek. A csütörtök délelőtti eseményen a város számára jelentős eredményeket és előrelépést hozó beruházást mutatták be.

Siklósi István, a város polgármestere annak érzékeltetésére, hogy a település életében milyen jelentőségű a fejlesztés, elmondta, a beruházás összege nagyjából Mezőberény éves költségvetésének egyharmadát teszi ki.

A város idei büdzséje 8,4 milliárd forint, amiben mintegy 3 milliárd forint a szennyvízprogram kapcsán nyilvántartott összeg.

– A fejlesztés az eddiginél lényegesen biztonságosabb működést tesz lehetővé – fogalmazott. – A korszerűsítést megelőzően csapadékosabb időben a telep kapacitása nem bírta el a rendszerbe került vizet. Az elmúlt időszakban a csapadékvíz-elvezetés terén is előreléptünk, illetve a szennyvíztisztító kapacitása is növekedett. A lakosság biztonságának növelése mellett környezetvédelmi szempontból is fontos beruházásról van szó. Korábban a tisztított szennyvíz még viszonylag sok szerves anyagot tartalmazott, ami így azokban a csatornákban, ahová kivezetették, problémákat okozott. Erősítette a nádas és a sás növekedését, és a környezetre egyéb módon is negatívan hatott.

Az új rendszernek köszönhetően olyan minőségű vizet bocsájtanak ki, ami akár öntözésre is alkalmas lenne.

Siklósi István kifejtette, jelen pillanatban a telep féléves próbaüzeme zajlik, amelynek keretében a kisebb hibákat, „gyermekbetegségeket” kiküszöbölik majd.

A beruházás összesen 3,415 milliárd forintból valósul meg, amit 89,997 százalékban az Európai Unió, a fennmaradó részt pedig a központi költségvetés finanszírozza.

Fotó: Jenei Péter

A fejlesztés célja egy korszerű szennyvíztisztító telep kiépítése, új technológiai rendszer felállítása, valamint a meglévő szennyvízcsatorna-hálózat legelavultabb részeinek rekonstrukciója. A beruházás komplex, mely érinti az adott telep épületeinek felújítását, technológiai korszerűsítését, valamint új szennyvíz nyomóvezeték építését is. A fejlesztés révén támogatják az egészséges, tiszta lakókörnyezet kialakítását, az emberi egészség védelmét, a lakosok életminőségének javítását és a környezetterhelés csökkentését.

Siklósi István szólt arról, hogy a beruházás létrejöttében jelentős szerepe van az NFP-nak, a szakminisztériumnak, illetve Dankó Béla országgyűlési képviselőnek.