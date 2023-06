Sinka Popey Zsolt tavaly már megtöltötte kíváncsi emberekkel, az extrém teljesítmények csodálóival Orosháza főterét. Akkor is elhúzta a dottó vonatot, amiben gyerekek utaztak. De az őserővel és kiváló fogsorral megáldott rekorder, Sinka Popey Zsolt mindenki szeme láttára elhúzott egy betakarítógépet, tűzoltóautót, puszta kézzel pedig motorokat akadályozott meg abban, hogy teljes gázzal elinduljanak.

Az elmúlt több mint 13 évben több mint 50 rekordot állított be, ezek egy részét itthon, egy részét Dubajban, ahol 6,5 évig élt. Elmesélte, milyen sportmúlt előzte meg ennek az erőnek és a speciális húzástechnikának a kifejlesztését.

– Alapja az erőemelés. De kipróbáltam több küzdősportot is. Orosházán kezdtem erőemeléssel foglalkozni Musztafa Imre mellett. A fizikumom adott volt. Akkoriban a hátamra erősített hám segítségével elhúztam teherautókat. Miért ne próbálnám meg a fogammal? – gondoltam egyet. Az első rekordkísérlet egy 13 tonnás létrás tűzoltóautó volt. Utána próbálkoztam nagyobbakkal. 2013-ban egy 50 tonnás gépmadarat sikerült 32 méterre elhúznom. Ez megalapozta az ismertségemet, s felkeltette a világsajtó érdeklődését. Innentől mindig magasabbra tettem a mércét. Dubajban a kötél végére akadt egy Jumbó 172 tonnás, de elhúztam a 95,5 tonnás vízszállító tűzoltóautót is, 2014-ben 13 Fordot, amiből Guinness-rekord lett itthon – mesélt arról az erőbefektetéssel kikövezett fantasztikus útról, amiből tavaly ízelítőt adott az orosháziaknak is. Egy egész éjszakát és a főteret megtöltő látványos, tonnákat megmozgató erős produkciókkal szórakoztatta a közönségét Sinka Popey Zsolt.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy ezúttal mire készül, szombaton hány tonnányi súlyt lesz képes erővel és a fantasztikus erősségű fogsorával megmozgatni.

– Tavaly azt tapasztaltuk, nagyon sokan családi programként tekintettek a főtérre meghirdetett eseményre. Szombaton tehát így készülünk: ugrálóvárral, kürtöskalács sütéssel, kézműveskedéssel, meg az általam kínált kuriózumokkal. Közkívánatra két körben húzom a fogaimmal a dottón utazókat, két kisbuszt is elhúzok, majd egy 40 tonnás, rönkökkel megrakott kamion adja fel a leckét nekem, vagy mégsem? Aki kíváncsi a végkifejletre, remélem, eljön. Egy traktorhúzás is tervben van, ahogy a látványos ytong-törés. S ha lesz vállalkozó kedvű jelentkező, megpróbálkozhatunk a vasak hajlításával is. A zenei házigazda a bemutatók alatt idén is Goldhand lesz. Dávid Zoltán polgármester nyitja meg 16 órakor a húzós esténket - avatott be a részletekbe az erősember, akinek a legveszélyesebb bemutatószáma a motorvisszatartás lesz. Ekkor DJ Sterbinszky és lánya, Mynea szolgáltatja majd a zenét, és ők adják meg az éjszaka hangulatát is.

Sinka Popey Zsolt nem csak erősember, igazi showman is.

Archív fotó: Für Henrik

– Orosháza után hármas világrekord felállítására készül. Ősszel hol s mit szeretne elhúzni?

– Darut húzok el a Kakucs Ringen októberben. És 6 kamiont. És 12 autót. Három különböző rekord, de az is rekord, hogy egy napon történik minden. Lehet, hogy ott is hagyom a fogamat...

Sinka Zsolt másfél hónapja intenzíven edz Gyopároson. Az orosházi húzós estéig teszteli erejét. Jól halad a felkészüléssel a munka mellett. Bizakodó, hogy minden húzós kísérletével, kivívja közönségének az elismerését.