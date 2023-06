A tábort szervező Csüllög Lászlóné elmondta, hogy a táborban a fiatalok saját szintjüknek megfelelően szerezhetnek élményeket. Az öt nap során a gyermekek ötféle technikával ismerkedhetnek meg, az akvarellfestéstől a graffitin át a kollázskészítésig. Délelőttönként alkotnak, ehhez minden anyagot és eszközt biztosítanak. Az elkészült műveket pedig ki is állítják a bibliotékában, illetve aztán haza is vihetik a fiatalok. Délutánonként pedig kihasználják a Békés Megyei Könyvtár és a Munkácsy Negyed lehetőségeit, például felkeresik a gyermekkönyvtárat és a Digilabort, játszótereznek a ligetben, sétálnak. Kiemelte: azt szeretnék megmutatni a fiataloknak, hogy ha otthon vannak, akkor is alkotással eltölthetik hasznosan a szabadidejüket.