Az előadásokat minden évben zsűri értékeli, ezúttal is kiosztották többek között a Legjobb előadás, a Legjobb rendezés, a Legjobb női- és férfi főszereplő, illetve mellékszereplő díját is. Az előző évekkel ellentétben most két, internetes médiához kapcsolódó díjat is átadtak a legjobbaknak.