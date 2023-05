Vasárnap délelőtt Békésben is tíz órától várják az érdeklődőket az önkormányzati és önkéntes tűzoltóságokon. Várszegi Görgy tűzoltó főhadnagy elmondta, délután négy óráig lesznek látogathatóak a laktanyák, megélénkülnek a szerállások, a tűzoltók próbariasztásokon keresztül mutatják be, mi történik, amikor tűzesethez, balesethez riasztják őket. Fiatalok és idősebbek is megtekinthetik, kipróbálhatják a speciális eszközöket és felszereléseket, a kicsik akár magukra vehetik a tűzoltók öltözékét is.A több éve nagy népszerűségnek örvendő program célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a civileket és a tűzoltókat, hogy az emberek megismerhessék a katasztrófavédelem egyik fontos szegmensét.