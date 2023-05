Az időjárási és égbolti viszonyok kedvezőek voltak, amikor 20 órakor előkészítették a távcsöveket. Ám a levegő páratartalma, valamint a felhősávok miatt 23 órára azt látták, hogy még a megálmodott félmaratont sem tudják teljesíteni.

– A katalógusból összesen 26 objektumot tudtunk megtekinteni a Magyarországról észlelhető 109 darabból. Ezen kívül persze (főleg bánatunkban) más katalógusból is felkerestünk egy-két nyílthalmazt. Hajnali két órakor már teljesen reménytelennek látszott a távcsöves észlelés, így nem maradtunk reggelig, ahogy elterveztük. Fájó szívvel összecsomagoltuk a felszereléseinket. Ennek ellenére nem vagyunk elkeseredve több ok miatt sem: az első ember, aki teljesítette ezt a próbát, ő is csak a negyedik évben jutott a katalógus végére; volt több objektum, amit eddig egyszer sem tudtunk a csillagda udvarából megfigyelni és most láthattuk; és a híres Rák ködnek és a Leo csillagképben található öt halvány galaxisnak örültünk. Jövőre újra próbálkozunk az egész éjszakás észleléssel, bízva abban, hogy nagyobb szerencsénk lesz. Addig is várunk minden érdeklődőt a csillagdánkba péntek esténként, sötétedés után - tette hozzá Varga Anikó.