A gyermekosztály osztályvezető főorvosa lapunknak elmondta, nagyon fontosnak tartják, hogy köszöntsék azok az édesanyákat, akik nem lehetnek az otthonukban, nem lehetnek a családjukkal. A szakember kiemelte, több édesanya is első ízben élte át szülőként az anyák napját, ezért is szerették volna őket is köszönteni.

Munkatársnőink pedig rengeteg tesznek az osztály működéséért, amiért minden elismerést megérdemelnek. Nagyon lényeges, hogy odafigyeljünk egymásra

– hangsúlyozta dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed.

Az anyák napi műsorban énekelt és gitározott Bakos Emese, verset mondott Kallós Eszter, az Erkel gimnázium diákja, majd édességgel kedveskedtek az édesanyáknak.