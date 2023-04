Dr. Malatyinszki Anita intézményvezető elmondta, a minikert-építés ötlete még a koronavírus-járvány előtt megfogalmazódott, de akkor a rendkívüli helyzetre tekintettel az esemény elmaradt.

– Most, húsvét előtt meghirdettük, s idén első alkalommal meg is rendeztük a különleges kiállítást, amellyel szeretnénk hagyományt teremteni. Harminc gyönyörű tündérkert érkezett be, főleg az általános iskolás diákoktól. Vannak köztük művészi igényűek, és olyanok is, amelyeken látszik, kizárólag gyermekkéz alkotta – részletezte Dr. Malatyinszki Anita. Hozzátette, oklevelet és csokoládét minden résztvevő kapott, a három legkülönlegesebb alkotást pedig hattagú zsűri választotta ki, és jutalmazta kreatív utalvánnyal. Az első Lakos Boglárka, a második Gyucha Vivien, a harmadik pedig Holop Hanna lett, míg a különdíjat Szabó Zsófia érdemelte ki.

Szebbnél szebb minikertek születtek.