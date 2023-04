Elárulták, a város minden óvodai telephelyéről érkeztek gyerekek a közös díszítésre, továbbá az alsó tagozatból is kilátogattak az iskolások. Volt olyan is, aki nem tudott eljönni, de eljuttatta díszét a fára, tehát nagy lelkesedés mutatkozott a gyermekek körében. Az intézménytől megtudtuk, így összesen több mint 100 szorgos kéz készült és díszített azért, hogy a tojásfa az idei évben is színekben pompázhasson.

Felsorolták, a díszítésen részt vett a Könyves Kálmán utcai Mesevár Óvoda, a Kossuth utcai Napsugár Óvoda, az Eötvös utcai Tündérkert Óvoda, a Hajós utcai Szivárvány Óvoda, a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2.b és 2.c osztálya, a Margaréta Idősek Otthona, valamint Tóth Mihályné is. A művelődési központ beszámolójában hangsúlyozták, hálásak az óvónéniknek és az osztályfőnököknek azért, hogy hozzájárultak a tojásfa állításhoz.