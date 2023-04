Az Orosháza hét programsorozat minden alkalma a településalapítás 279. évfordulójához kötődik, az elmúlt napok rendezvényeinek a zárásaként az ünneplőket az evangélikus templom falai között Dávid Zoltán polgármester köszöntötte. Felidézte napjainkban azokat a törekvéseket, amikkel a polgárok megkeresik, hogy közösségük javát szolgálják.

– Számtalan példával szembesültem, amikor értékes emberek vállalnak pluszmunkát, időt és erőt nem kímélve tesznek azért, hogy a számukra fontos területen valamit alkothassanak, közösséget építhessenek. És én örömmel állok melléjük, hogy kapcsolódhassunk egymáshoz, erősítsük egymást, a város egészének közösségét. A jelenben végzett együttes munka meghatározza a jövendőt. A mai ünnepségen a sok értékes orosházi ember közül néhányat kiemelünk, és városi elismerésben részesítünk mindazért a munkáért, amit mások szolgálatában vállaltak és e vállalásban erőn felül helytálltak. Szeretnénk, ha tudnák, mennyire büszkék vagyunk rájuk és szeretnénk, ha az ő munkásságuk példaként állna valamennyiünk előtt, hogy így is lehet. Sőt, így kell – fogalmazott a városvezető, majd felidézte 1744 tavaszán, Szent György napján a vallásuk miatt elüldözött evangélikusok történetét, amikor új otthonra leltek az alföldi rónákon.

– Ez egy csodálatos történet, a mi történetünk, amit újra és újra el kell mesélnünk, mert a 279 évvel ezelőtti események meghatároznak bennünket ma is. Őseink bátor vállalása, erőn felüli küzdelme egy új otthon megalapításában olyan örökség, amit minden orosházi magáénak érezhet. Az eltelt évszázadok alatt nemzedékek sora szorgalmas munkával, hűséggel, összefogással építette, formálta ezt a települést. Cselekedjünk olyan hittel és felelősséggel, ahogyan ők is cselekedtek. Szolgáljuk Orosházát legjobb tudásunk és szándékunk szerint. Segítsen ebben kötelességérzetünk mellett a város iránti szeretetünk is. Ennél több nem kell, kevesebb pedig nem lehet – zárta gondolatait Dávid Zoltán, majd elsőként az Orosháza Város Díszpolgára elismerést adta át. A díjat Németh Béla kapta, aki egész életében ragaszkodott szülővárosához, melyhez településalapító ősei emléke is szorosan hozzáköti. Életútja színes, eseménydús. Mindenkor meghatározza a segítőszándék, a közösség szolgálata. Asztalosmester, aki jó néhány tanulót segített az indulásban, az Orosháza és Vidéke Ipartestület elnökeként immár negyven éve képviseli a helyi és környékbeli kisvállalkozókat. 1990 óta tagja Orosháza képviselő-testületének, 2006 és 2010 között polgármesterként szolgálta a várost.

Orosháza Városért elismerő címet kapott az Orosházi Mazsorett és Táncsport Egyesület. A díjat Baráth Beáta vezetőedző vette át. Az egyesület 2016-ban alakult, 2022-ben eddigi legeredményesebb évét zárta, 8 versenyen 33 arany, ebből 8 kiemelt arany minősítést szereztek és 10 különdíjat is kiérdemeltek. Orosháza Város Sportjáért kitüntetésben részesült Hangya János edző. Vezetőedzőként irányítja több csoport munkáját az Orosházi Birkózó Egyesületnél. Orosháza Város Sportjáért elismerő címet vette át Szöllősi Béla, akinek az életében a kézilabda a meghatározó sport. Az Orosházi Kézilabda Baráti Kör tagja, míg technikai vezetőként és egyesületi tagként 2011 óta szolgálja az Orosházi NKC egyesületét és sportéletét. Orosháza Város Sportjáért elismerésben részesült Takács Noémi és Takács Andrea, a légtornász testvérpár. Kiemelkedő versenyeredményeik vannak, emellett oktatói, edzői munkájuk is példaértékű, hosszú ideje tagjai a Magyar Légtornász Egyesületnek.

Thék Endre Díj Orosháza Gazdaságáért elismerő címben részesült Fehér Béla fényképész, az ipartestület jegyzője. Portréfotósnak tartja magát. Több városi kiadvány fotóanyaga is a nevéhez fűződik.