Április 6-án Békéscsaba város közgyűlése egyhangúlag megszavazta a Bird közösségi rollerhálózat bevezetését a városban. Az üzemeltetők kiemelten fontosnak tartják a tudatos és biztonságos rollerhasználatot, épp ezért edukációs napokat szerveztek április végéig. Ezeken az alkalmakon az érdeklődők még a teljes flotta indulása előtt megismerkedhetnek a kétkerekűek működésével, és azokkal a közlekedési szabályokkal, amiket be kell tartaniuk a rollerek használata során.

– Ismertetjük a lakossággal például, hogy a forgalmas, gyalogos vagy kerékpáros csomópontoknál, így a sétáló úton is, központilag szabályozzuk a rollerek sebességét, ezzel is a kulturált, biztonságos közlekedést elősegítve. Nagyon örülünk, hogy Békéscsaba is felkerül a mikromobilitási térképre és innovatív, zöld közlekedéssel segíthetjük városunk fejlődését – fogalmazott Für Henrik regionális manager, üzemeltető partner.

Pénteken több turnusban érkeznek iskolás csoportok a Csabagyöngye elé, akiknek harmincperces oktatást tartanak a szervezők, ezután pedig felügyelet mellett próbálhatják ki a diákok a rollereket. Für Henrik ismertette, az edukációs sorozatot folytatva jövő héten csütörtökön és pénteken a város középiskoláiba és kollégiumaiba is ellátogatnak, ennek koordinálását a diákönkormányzatok és Tokár János ifjúsági referens segíti. Ezeken az oktató napokon szintén a diákok minél széles körűbb tájékoztatását célozzák meg.

A pénteki nyílt napon természetesen nem csak a diákokat várják, este 18 óráig bárki ellátogathat a Csabagyöngye Kulturális Központ elé, ahol felteheti a kérdéseit és kipróbálhatja azokat az elektromos rollereket, amikkel majd hamarosan a városban is találkozni fog.

A Bird teljes flottája 100 elektromos rollerből fog állni és több mint 70 parkolópontból, ún. "fészekből" a város egész területén. A Bird indulása április végén várható Békéscsabán, a hírekről folyamatosan tájékoztatják a lakosságot.