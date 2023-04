Hovanecz András, a Kondorosi Kertbarát Kör elnöke elmondta, közel százan kezdtek bele a molnár- és füstifecskefészkek építésébe, és most már várhatják a jövevények beköltözését.

– A gyermekek is ügyesen helyt álltak, a mi felelősségünk megmutatni nekik a természet fontosságát és szerepét – hangsúlyozta Hovanecz András. – A kertbarát kör tagjai szívesen segítettek, és adták át tudásukat, tapasztalatukat az érdeklődőknek.

Petrovszki-Rigler Ivett, a Dérczy Ferenc Könyvtár és Közösségi Ház intézményvezetője kiemelte, szerettek volna egy olyan jótékony, környezetbarát programot szervezni, amelyen az elszaporodott kerti vagy szobanövényeket elcserélhetik egymással az emberek. Ne dobják ki, hiszen másnak érték lehet.

– Emellett pedig jó hangulatú beszélgetések alakultak ki. Közös, kertgondozással, növényekkel kapcsolatos eszmecseréket folytattak a résztvevők – ecsetelte Petrovszki-Rigler Ivett.

Gyermekek, családok, kertbarátok egyaránt hasznosan töltötték az időt.

– A közös érdeklődési kör összehozta az embereket a térre, nekünk pedig az egyik legfontosabb feladatunk a közösségeink építése, gondozása. Egy kerttel kapcsolatos program megszervezéséhez a helyi kertbarátoknál jobb partnert nem is találhattunk volna. Így a hagyományos fecskefészek-építő programjukkal együtt a mi elképzelésünk is megvalósulhatott. Az eseményen támogatók felajánlásának köszönhetően gyönyörű szobanövényeket és balkonvirágokat is kisorsolhattunk.