A családnak jóleső érzés, hogy nem felejtették a professzort

A sarkadi származású professzor fia, dr. Jakucs László Békéscsabán fogorvos. Elmondta, hárman vannak testvérek, egyik nővére középiskolai angoltanárként, a másik biológusként vonult nyugdíjba.

– Édesapánkra barlangkutatóként, barlangok felfedezőjeként, egyetemi tanárként emlékeznek a legtöbben, de az ismeretterjesztő, tudománynépszerűsítő munkássága is kiemelkedő volt – hangsúlyozta a professzor fia. – Mintegy 120 tudományos közleményén, könyvein kívül számos ismeretterjesztő természetfilmet is készített. Az általa jegyzett tankönyvekből földrajzosok több generációja tanult és tanul most is. Élete utolsó éveiben Korzika gránitterületeivel és hazai karsztterületek őskarsztos sajátosságainak feltárásával foglalkozott, és még a halála előtti évben is szervezett tanulmányutat, Kubába. A családnak nagyon jóleső érzés, hogy nem felejtették el őt magát és munkásságát sem. Ehhez nagyban hozzájárul a róla elnevezett szegedi, nemzetközi földrajzverseny.