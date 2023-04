Igazi forgatag uralkodott szombaton a Széchenyi-ligeti látogatóközpontban: a hagyományos, ezúttal húsvéti vásár alkalmával most is élelmiszerektől és kézműves termékektől roskadoztak az asztalok. Az érdeklődők bevásárolhattak az ünnepekre is, hiszen voltak kolbászok, szalonnák, kalácsok, kenyerek, édes- és sós aprósütemények.

De ugyanúgy árultak lekvárokat, szörpöket minden mennyiségben. Emellett különleges kézműves termékekből sem volt hiány, így különleges módon készített táskák és húsvéti dekorációk közül szintén válogathattak az érdeklődők.