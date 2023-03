A zöldség- és gyümölcságazatot sok nehézség érte az elmúlt években. Többször volt fagy; aztán jött a koronavírus-járvány, amely korlátozta a piaci lehetőségeket és így csökkent az export; valamint most előtérbe került az energia és az infláció kérdése – mondta dr. Mártonffy Béla. A kamara kertészeti és beszállítóipari országos osztályának elnöke hozzátette, az elmúlt időszakban csökkent az ágazat kibocsátása.

A következő években viszont az európai uniós Közös Agrárpolitikának és a kormány jelentős támogatásának köszönhetően komoly összeg áll majd a kertészetek, a zöldség- és gyümölcstermesztés fejlesztésére is. Az ágazaton belül jól működő üvegházi termelést tovább fejlesztenék – a termálenergiát is felhasználva –, illetve a friss és feldolgozott termékek arányát a feldolgozottak javára emelnék. Ezek együtt komoly exportnövekedést is jelentenének.

Beszélt arról, hogy Medgyesegyházán nagy hagyománya van a dinnyetermesztésnek. Európában 20 százalékos csökkenést tapasztalnak, azaz kevesebb áru lesz a piacon. Itthon viszont magas szintű, korszerű a termesztés, így szeretnék a korábban elvesztett európai piacokat visszaszerezni. Erre immár idén is lenne mód, előzetesen látható, hogy 10-15 százalékkal emelkedik a termelés területe.