Vízönrendelkezés 1 órája

Az Öntözött réti tározót is rendbe tennék Békéscsabán

Az elfogadott, több évre szóló klímastratégiában is megjelent, hogy meg kell teremteni a város vízönrendelkezését, hogy helyben szükséges tartani a lehullott csapadékot – nyilatkozta Opauszki Zoltán, a város környezetvédelmi ügyekért is felelős tanácsnoka. Békéscsabán egy nagyszabású fejlesztésben gondolkodnak, a tervek között szerepel csatornák építése mellett az Öntözött réten a záportározó rendbe tétele is. Januárban a sokéves átlag másfélszerese hullott a mérések szerint a város környékén.

Opauszki Zoltán tanácsnok szerint a vizek visszatartásával biztosítható lenne a város vízönrendelkezése /Fotó: Für Henrik/

Opauszki Zoltán tanácsnok elmondta, az elmúlt időszak esőzéseit követően több intézkedés is volt országos szinten, hogy helyben tartsák a lehullott csapadékot. Ennek az igénye városi szinten a tavaly elfogadott, több évre szóló klímastratégiában ugyancsak megjelent, mint ahogy az is, hogy szükséges kidolgozni egy átfogó vízgazdálkodási stratégiát. Úgy véli, a vizek visszatartásával megteremthető a város vízönrendelkezése. Ez pedig nem csak azért fontos, hogy az eltárolt vizet később akár az öntözés során felhasználhassák, hiszen a talajvíz szinten tartásában is lehet jelentősége. Kiemelte, hogy a cél érdekében a fejlesztéseket minél előbb meg kell kezdeni. A városfejlesztési nonprofit kft. ügyvezetője, dr. Sódar Anita hozzátette, hogy elkezdték egy pályázat összeállítását, a csapadékvíz-elvezető rendszereket érintő beruházást a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz keretében valósítaná meg az önkormányzat. Az elképzelések szerint 5210 méteren földmedrű nyílt csatornát, 1457 méter burkolt nyílt csatornát, 380 méter nyomóvezetéket, 1145 méter zárt csatornát építenének, illetve az Öntözött réten a záportározó mederkotrását és felújítását is magában foglalná a fejlesztés. Összességében a cél az, hogy megfelelő és biztonságos csapadékvíz-elvezetési rendszert alakítsanak ki, javítva a környezeti állapotot, csökkentve a belterületek veszélyeztetettségét, illetve a vizek visszatartásával megelőzve az esetleges problémákat. Amellett, hogy kotornák az Öntözött réten a záportározót, illetve, hogy rendbe tennék a Kanálisi 1A csatornát, több utcában lennének munkálatok, ezek közül a legtöbb helyen nyílt árkot építenének. A fejlesztés érintené a Könyves, a Török Ignác, a Búzavirág, az Ilosvai, a Kárász és a Halastó, a Körgát, a Varságh Béla, a Vandháti, az Ybl, a Mogyoró, a Földműves, a Görbe, az Omaszta és a Berzsenyi utcákat; a Kastélyszőlőkben a Bojtár, a Csikós és az Ostoros utcákat, illetve az Öntözött réten a Bojtorján és a Perje utcákat – sorolta a szakember. A belterületre lehullott csapadék zöme – elvezetés után – az Élővíz-csatornába kerül – ismertették a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóságon. Megjegyezték: a csatorna három város, Békéscsaba mellett Gyula és Békés belterületén folyik keresztül, így fő feladata a belvíz elvezetése, de emellett továbbiakat is ellát, mint az öntözővíz-szolgáltatás, a technológiai víz biztosítása és befogadása, a rekreáció. A Fehér-Körösből – a Gyulai-tápcsatornán keresztül – átlagosan másodpercenként 1-1,5 köbméter vízpótlás érkezik az Élővíz-csatornába, amely biztosítja a feladatok zavartalan ellátását, valamint az ökológiai vízpótlást is. Az Élővíz-csatorna vízszintjét Békéscsaba belterületén az alsókörgáti zsilippel szabályozzák. Az év minden időszakában folyamatos vízvisszatartás történik. Egyrészről szem előtt tartják az ökológiai, esztétikai vízigényeket, másrészt azonban fontos, hogy a csatornán olyan vízszintet biztosítsanak, amelynél a csapadékvíz bevezetése gravitációsan megvalósítható, mivel a szivattyús beemelés nagyon költségigényes. A Kettős-Körösön levonuló – készültségi szintet el nem érő – árhullámok miatt többször is szükség volt az Élővíz-csatorna békési torkolatánál található gravitációs zsilip zárására. Amennyiben ezt nem tennék meg, a Kettős-Körösön levonuló árhullám visszafelé folyna az Élővíz-csatornába, és olyan mértékben megemelné a vízszintet, hogy az elöntéseket és károkat okozna. A gravitációs zsilip zárásakor az Élővíz-csatorna vízpótlását a Fehér-Körösből korlátozzák, és a károsan felgyülemlő belvizeket – amelyek Békés belterületén szintén a csatorna kiöntését okoznák – szivattyúsan emelik át a Kettős-Körösbe. A szivattyúzásokat – szükség szerint – a legminimálisabb mértékben végezték. Az igazgatóságon kiemelték: síkvidéken a víz „helyben tartásával” az a probléma, hogy érdemi vízmennyiséghez nagyon nagy tározóhelyet kell kialakítani, és még így is problémát fog jelenteni a víz minőségének romlása az állóvízi jelleg miatt, amely tovább szűkíti annak felhasználási területeit. A legjobb lehetőség a „mély területeken” való víztározás, például a holtágakban, de ebben az esetben is a terület vízgazdálkodási szempontjait figyelembe kell venni. Az átlag másfélszerese esett januárban Békéscsaba belterületén a vízügyi igazgatóság nem rendelkezik hidrometeorológiai állomással, a legközelebbi mérőpont Veszénél található. Itt ebben az évben – február 13-ig – 61,6 milliméter csapadék hullott: januárban 52,1 milliméter, február 13-ig pedig 9,5 milliméter. A januári mennyiség lényegesen több, mint a sokéves átlag, amely 33,7 milliméter. Tavaly a veszei állomáson 415 millimétert mértek összesen, miközben az átlag – a korábbi húsz évet nézve – 523,7 milliméter.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!