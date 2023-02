Dr. Simon Attila István, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatója elmondta, bármilyen komplex is a gyermekvédelmi jelzőrendszer, bármennyire is képviselik a zéró tolerancia elvét, nem tudják teljesen kiküszöbölni a bántalmazással és elhanyagolással összefüggő eseteket. A főigazgató kiemelte, a területen összetett feladatellátást biztosító izlandi Barnahus-modellt Európa számos pontján meghonosították, így a hazai Meghallgató és Terápiás házak Barnahusként is felfoghatók, ahol a gyermekek remények szerint egyszeri meghallgatása történik meg.

– Olyan körülményeket kell teremteni az intézményekben, hogy a gyermekek, fiatalok központokban történő meghallgatását a rendőrség, az ügyészség és a bíróság hiteles bizonyítékként fogadja el – fogalmazott.

Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere elmondta, a felnőttek számára is komoly tortúrát jelent, ha akár polgári, akár büntető ügyben kell tanúskodniuk.

– Ha erre gondolunk, még inkább átérezzük, hogy egy kicsi gyermek lelkét ugyanez mennyire megterheli, és neki ráadásul olyan ügyet kell elmesélnie, amelynek ő a sértettje, olyan bántalmazásról kell beszélnie, amit ő szenvedett el, és amely talán az egész életére kihat – emelte ki. – Éppen ezért nagyon nem mindegy, hogy egy rideg tárgyaló teremben, vizslató, sokszor ellenséges tekintetek kereszttüzében kell mesélnie az őt ért szörnyűségekről, vagy olyan jól átgondoltan megteremtett környezetben, olyan emberek jelenlétében, akiken az empátia és a jóindulat érezhető.