A Szövetség Békéscsabáért-frakció szerint az idei büdzsét jelentősen terheli az energiaköltségek drasztikus emelkedése. Az egyéni képviselők rendelkezésére álló kommunális és infrastrukturális fejlesztési források csökkentek, a vállalt feladatok többségére is kevesebb forrás jut, mint korábban. A város bevételeit továbbra is a helyi adóbevételek és az ingatlan-értékesítés bevételei határozzák meg. Az értékesítésekből várt összeg idén lényegesen nagyobb kockázatot jelent a város számára, mert az ebből tervezett bevételek az előző évhez képest kétszeresre nőttek. Ez együtt jár a város vagyonának folyamatos csökkenésével is, így később nem fog megoldást jelenteni a költségvetési hiány pótlására.