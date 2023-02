Különleges kihelyezett kurzuson és találkozón vehettek részt az MCC Fiatal Tehetség Programjának (FIT) általános iskolás diákjai. A Rejtélyes építészet nevű foglalkozás keretében a partiumi Nagyváradra látogatott a békéscsabai csapat, hogy felfedezzék a város építészeti csodáit, nevezetességeit. A FIT Program kurzusán a résztvevők betekinthetnek az építész szakma rejtelmeibe, és játékos gyakorlati feladatokon keresztül tapasztalhatják meg a tervezés és alkotás örömét.

A foglalkozás része egy városi építészeti túra vagy egy helyi nevezetes épület bejárása – ennek keretében valósult meg a nagyváradi látogatás is.

A program a nagyváradi MCC-központban indult, majd a helyi diákokkal közösen elköltött ebéd után a gyerekek testközelből is megismerkedhettek az építészeti korokkal és stílusokkal. A csapat a Szent László téren kezdte a délutáni sétát, megnézték a városházát és a Sas-palotát, a kultúrházat és az ismeretlen hős szobrát, a Szabadság parkot, a várat, valamint az Astoria Hotelt, a régi EMKE kávéházat. Mindezt interaktív csapatjátékokon át fedezték fel rajzolással, az épület egymásnak való bemutatásával, emlékezetes részletek kutatásával, a mai épület régi fényképpel való összehasonlításával. A bemutatókból Ady Endre sem maradt ki, a gyerekek megismerhették a költő munkásságát, Nagyváradhoz fűződő viszonyát, hagyatékát. A résztvevők a hideg ellenére is élvezték a látogatást, sőt hógolyózás is belefért a programba.

A játékkal egybekötött városnézést Vass Orsolya építész vezette, aki a Soproni Egyetemen szerzett oklevelet. Az oktató egy évet a Nápolyi Művészeti Akadémián tanult, bevallása szerint azóta még fontosabb számára az építészetről mint művészetről való gondolkodás. Az MCC tevékenységein célja, hogy a gyerekek kibontakoztassák kreatív és konstrukciós képességeiket, és játékos feladatok által bepillantást nyerjenek a térbeli szerkezetek tervezésébe.

A békéscsabai csapatot Salló Szonja régióvezető kísérte el, Nagyváradon pedig Éhik Brigitta FIT-asszisztens volt a házigazda.

– Egy családi kirándulás után döntöttem úgy, hogy ezt a gyerekeknek is látniuk kell, hogy megismerjék a kultúránk határon túlra eső részét is. Közel is van hozzánk Nagyvárad, illetve a FIT Program is támogatja a központok közötti szorosabb együttműködést, a partnerségek kialakítását – mondta el Salló Szonja, kiemelve Mittag Mónika békéscsabai és Nagy Tímea nagyváradi képviselet-vezető szerepét a kapcsolatépítésben. Márciusban a nagyváradi diákok látogatnak majd Békéscsabára, ahol Tech-guru kurzuson és gyárlátogatáson vehetnek rész.