Békésben is sok termelőnek kell január 31-éig beadnia a gazdálkodási napló egyes adatait (web-GN) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felé. A határidő jogvesztő, az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása akár a támogatás 30 százalékának levonásával is járhat. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál elmondták, a falugazdászok Békésben is segítséget nyújtanak a web-GN benyújtásában.

Az agrárkamaránál kiemelték, a kötelezettség az alábbi támogatásokban részesülő termelőkre vonatkozik: Vidékfejlesztési Program (VP) agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (AKG); VP ökológiai gazdálkodás támogatása (ÖKO); VP NATURA 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések; VP élőhelyfejlesztési célú, nem termelő beruházások (NTB).