Az előterjesztés tárgyalása során dr. Görgényi Ernő polgármester elmondta, a kialakult energiaválság, a rezsihelyzet sújtja a bérlők jelentős részét, különösen a vendéglátásban dolgozókat. Többen is bezártak, ha ideiglenesen is, és nem kizárt, hogy mások is erre kényszerülnek.

– A város érdekének tekintjük, hogy aki télen kénytelen is bezárni, az lehetőség szerint tavasszal, amikor már alacsonyabbak az energiaköltségek, újra nyisson – hangsúlyozta a polgármester, aki elmondta, úgy szeretnének neki indulni a következő turisztikai főszezonnak, hogy minél több vendéglátóhely várja a vendégeket. Bizonyos szolgáltatások fenntartása a turisztikai holtszezonban, az év leghidegebb időszakában ugyanakkor nehezen várható el a vállalkozóktól. Ilyenek jellemzően a vendéglátó egységek, amelyeknek magasabb a rezsijük, viszont a téli időszakban alacsonyabb is a bevételük. Mindezek miatt az önkormányzat egy, a koronavírus időszakához hasonló intézkedéscsomagot dolgozott ki, hogy segítsék a bérlőket.