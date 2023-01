Jelenleg a békéscsabaiak a gyulai hulladékudvart vehetik igénybe. Ez az a hely, ahol bizonyos feltételek mentén ingyenesen le lehet adni a veszélyes hulladékokat, a kiselejtezett televíziókat és hűtőszekrényeket, az építési törmelékeket.

Szarvas Péter polgármester az ülésen arról is beszélt: 2023 nyarától átszervezik a hulladékgazdálkodás rendszerét az országban, irányítószervezetként a MOL végzi majd a feladatot. Az, hogy Békéscsabán pontosan melyik cég végzi majd a gyűjtést, a szállítást, egyelőre nem ismert, erre pályázatot írtak ki.

Hozzátette: most az önkormányzatnak a Dareh Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.-vel van szerződése a szemétszállításra vonatkozóan, a város határában lévő válogatómű tulajdonosa pedig a több önkormányzatot – így a békéscsabait is – tömörítő Dareh társulás, a létesítményt most a zrt. üzemelteti. Fontosnak nevezte, hogy a hulladékgazdálkodás terén jó szerződést kössön majd Békéscsaba, és hogy a változásokra jól reagálhassanak.