– Talán soha ennyi megrendelést nem kaptunk az ünnepekre, sok száz ember számára készítünk sültes tálakat, halászlét és töltött káposztát, így azután napok óta folyamatosan dolgoztunk, szerencsére – árulta el lapunknak Ásós Géza. Mint elmondta, a szentestét december 24-én, várhatóan este hat órakor kezdik majd szűk családi körben, elsőként a feleségével, illetve a gyerekeikkel ünnepelnek majd.

– Ezt követően elmegyünk a szüleimhez, majd anyósomékkal találkozunk. A szentestéhez huszonhárom éve fűződik egy hagyományunk, ezen az estén éjszakába nyúlóan játékos vetélkedőt rendezünk. Most is nálunk lesz az étteremben a program, aminek mindig más a játékmestere, kvíz és activity is színesíti a vetélkedőt. Mindenki a párjával alkot duót – tette hozzá. – December 25-én először édesapámékhoz megyünk, majd anyósomékhoz. Utóbbi helyen hagyományos roma buli is lesz, és megünnepeljék anyósom születésnapját is, ami december 29-én lesz. December 28-án pedig kezdjük a munkát, hiszen szilveszterre is rengeteg megrendelésünk lesz.

A napokban Ásós Géza hatvan adag töltött káposztát küldött a Békés Megyei Központi Kórház gyermekosztályának: – Azt hiszem, ez a legkevesebb, amit megtehetek, akik gyerekekért dolgoznak, azok a legnagyobb tiszteletet érdemlik meg. Emellett régi barátság fűz dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed főorvos úrhoz, ezért is lényeges számomra mindez – emelte ki. – Az életemben kiemelten fontos a család, a gyerekek, sőt, jövő májusban nagypapa leszek, Géza fiaméknak születik majd gyermekük. Aki, ha fiú lesz, szintén a Géza nevet kapja majd. Ő lesz sorrendben a negyedik Ásós Géza.