Hegyi Boglárka hozzátette: szintlépést jelentett, hogy a 7.Tv szakemberei az MTVA vidéki tudósítói lettek, hiszen ettől kezdve napi szinten készítik a műsorokat a köztévének, sőt bedolgoznak a Hír TV-nek és a TV2-nek is.

Az ügyvezető-főszerkesztő arra is kitért: többek között együttműködnek a Szarvasi Vízi Színházzal, a Fővárosi Nagycirkusszal, a Békéscsabai Jókai Színházzal, a Csabagyöngye Kulturális Központtal, és a Munkácsy Mihály Múzeummal is, így a 7.Tv egész estés műsorokkal szintén jelentkezik. Kiemelte: fontos az értékteremtés mellett az értékmentés is, hogy ezeket az előadásokat megörökítsék. Lényegesnek ítéli ezért azt, hogy a cég kiérdemelte a Békéscsaba Kultúrája elismerést tavaly azok után, hogy 2018-ban megkapta a Helyi Televíziók Országos Egyesületének Helyi érték különdíját.