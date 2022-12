Kiszely András, a békéscsabai szlovák önkormányzat elnöke elmondta, találtak egy bejegyzést, miszerint valahol a város határában állt egy Áchim L. Andráshoz köthető kereszt. Kesjár Mátyás, a csabaszabadi szlovák önkormányzat elnöke és Harangozó Imre néprajzkutató segített aztán a nyomozásban, és megtalálták az eredeti helyét, valamint a hozzá tartozó alapot is. A keresztet az 1960-as években egy traktor kidöntötte, az alap pedig megsínylette a későbbi mezőgazdasági munkálatokat.

Hangsúlyozta, az eredeti alapot használták fel a mostani munka során, így jelen van a múlt, sőt, üzen a jövőnek is. Hozzátette: a 151 éve született és 111 éve elhunyt békéscsabai parasztpolitikus, Áchim L. András sajátos módon képviselte a békéscsabaiak érdekeit, de sok mindenben megelőzte korát, szociális ellátórendszerben gondolkodott, illetve szerette volna elérni, hogy a település legyen mai értelemben vett megyei jogú város – ezek mind meg is valósultak később. Úgy véli, megérdemli, hogy a legjelentősebb békéscsabaiak között tartsák számon.

Kiszely András elnöke elmondta: ezért is kezdeményezte a szlovák önkormányzat, hogy tüntessék ki díszpolgári címmel. A kérdésben jövő év elején dönt a városi közgyűlés. A cél érdekében aláírásgyűjtést indítottak, és a szignók száma immár közelíti az ezret.

Harangozó Imre néprajzkutató elmondta: annak idején azért állítottak a keresztutaknál keresztet, hogy ellensúlyozzák azt a hiedelmet, miszerint a keresztutaknál ördögök lakoznak. Az Áchim L. András-keresztnek azonban más a története.

Az új keresztet a Kerekegyházi út, a Wenckheim turista- és kerékpárút mentén állították újra

Fotós: Für Henrik

A legenda szerint a parasztpolitikus ismerőse volt a kígyósi plébános. Áchim L. András napszámban foglalkoztatott kígyósiakat, és kiderült, hogy lopnak. Amikor a plébánossal kártyázott, elvitte tőle a reverendát, és felbérelt egy színészt, hogy gyóntassa meg a katolikus kígyósiakat, akik így be is ismerték a tolvajlásokat. Mivel a gyónás az egyik legjelentősebb szentség, a parasztpolitikus átlépett egy bizonyos határt ezzel a tettével. Bár evangélikus volt, fogadalmi ajándékként ezért állíttatta annak idején a keresztet.

A most újraállított keresztet Szigeti Antal katolikus plébános és Verasztó János evangélikus lelkész szentelte fel, áldotta meg. Szigeti Antal kiemelte, a kereszt a keresztények számára a legszentebb jel, hiszen Krisztus a kereszthalála által váltott meg minket, a kereszt Isten erejét jeleníti meg. Verasztó János hangsúlyozta, a kereszt összeköti az eget és a földet, valamint bennünket is; így általa össze vagyunk kötve Istennel, illetve a sorsunk a többiekével is.