A húszból 14 volt tűzeset, hat pedig műszaki mentés. Helytálltak Darvason, ahol 67 hektár lángolt, illetve Füzesgyarmaton is, amikor a lovaspályán több autógumi és egy tanya is égett. Koncz Imre polgármester kiemelte: az önkormányzat segíti az önkéntes tűzoltókat, akik pályázatokon szintén részt vesznek, és szeretnék lecserélni a régi, immár negyvenéves tűzoltóautót is.