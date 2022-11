Összetartó közösség él itt, évente többször is közös programot szerveznek. Most is ott volt az utca apraja-nagyja, különböző jelmezekben rémisztgették, szórakoztatták egymást több mint negyvenen. Szellemektől a csontvázakig, bohócokig számos maskarát öltöttek gyermekek és felnőttek, kifestették magukat.

– Igazából a játék, a közösségi együttlét volt a lényeg – hangsúlyozta Törökné Burján Andrea, a rendezvény egyik szervezője. – Egy üstben teát főztünk, mindenki hozott szendvicseket, süteményeket, és egy jóízűt bulizott ismét az utca közössége.