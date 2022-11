Oros-haza Baráti Kör 1 órája

Szavazzon: milyen színű legyen az adventi koszorú Orosházán?

Orosházán idén is lesz adventi koszorú a városháza előtt. A hit, a remény, az öröm és a szeretet gyertyáit 2022-ben is meggyújtják azon az óriás városi adventi koszorún, amit immár 15. esztendeje épít az Oros-haza Baráti Kör. Számukra is fontosak a hagyományok.

Cs. I. Cs. I.

Az Oros-haza Baráti Kör idén is közzé tette felhívásukat: döntsék el az orosháziak, milyen színekben pompázzon Orosháza hatalmas adventi koszorúja 2022-ben! A pompát és csillogást idén is az arany biztosítja, a kérdés az: melyik szín kerüljön mellé? A kellően kimért almazöld, vagy az Insta-fotókon folyton visszaköszönő divatos levendula lila szín? A színkombinációkra a baráti kör oldalán közzétett felhívásban lehet szavazni november 19-ig, a megjelölt ikonokkal. Amelyik a legtöbb voksot kapja, azzal a színpárosítással találkozhatnak majd az adventi várakozás alatt Orosháza főterén az ünnepi alkalmakkor.

