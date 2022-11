Példás összefogással a kovácsházi asszonyok – a kézműves közösség, a Hagyományok Nyomában Egyesület néhány tagja, a művelődési ház dolgozói és több önkéntes – elkészítették a város adventi koszorúját. Az is példás, ahogy évről évre akadnak felajánlók, akik kertjükből biztosítják ehhez az ágakat. Idén Cs. Tóth Imre és Tasi János tette ezt meg – mesélte Jankó Erzsébet, a művelődési központ vezetője. Azt is elárulta, ez még csak a munka kezdete. Idén is lesz karácsonyi park a városban, ott helyezik el a koszorút.

Jó hír a gyerekeknek, hogy szalmalabirintusban lehet majd játszani, és Mikulásház is lesz az ünnepi időszakban. A díszvilágításra is számíthatnak a kovácsháziak.

– Meglepő felkérést, megkeresést kapott kézműves közösségünk. A főváros II. kerületében is felfigyeltek a mi horgolt karácsonyfánkra. Ők is szeretnének hasonlót. Segítünk nekik, élő közvetítésben mutatjuk meg nekik, mi mit és hogyan csinálunk. Gőzerővel dolgozunk. December 4-én felállítjuk, átadjuk a nagyközönségnek a város híresen egyedi karácsonyfáját.