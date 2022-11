A Zahorecz család tagjainak a Citistar Szakmai Elit ügyvezetője, Németné Máté Ilona adta át a rangos elismerést a minap a szombathelyi gálán. Ez nem verseny volt, hanem kiválasztottak a bírák termékeket, a kondorosi produktum így került a csúcsra. Idén nyáron Békés megyében tizenöt kistermelő és kézműves érdemelte ki a jogosultságot, hogy használhassa a Viharsarki termék logót a portékáin, köztük volt a Zahorecz Gazdaság is.

A megyei önkormányzatnál közölték: „A kondorosi Zahorecz Istvánné – férjével közösen – tökmagolajjal foglalkozik. A tökmagot is ők termelik, majd hidegen sajtolva, adalékanyagok hozzáadása nélkül dolgozzák fel, és így nemcsak ételekhez, hanem gyógyászati céllal is használható az olaj. Amellett, hogy rendelkeznek webshoppal, vásárokban igyekeznek kínálni a termékeit. Nekik is segítség a logó használata."

– Kistermelőként kizárólag hideg sajtolással foglalkozunk, és az így elkészített tökmagolajat jó szívvel ajánljuk mindennapi fogyasztásra, illetve egészségmegőrzésre – ecsetelte a feleség, Zahoreczné Nagy Andrea.

Ribárszki Péter, a város polgármestere hangsúlyozta, szívből gratulálnak a Zahorecz családnak az Év Kiváló Terméke díjhoz, mellyel nem csak az egészséges, kiváló minőségű termékeiket, hanem a város hírnevét is öregbítették.

Zahoreczné Nagy Andrea kiemelte számukra is meglepetés volt, hogy két rangos elismerésben részesültek rövid időn belül. Az utóbbi megmérettetésre nem nevezni kellett, hanem a Citisar Szakmai Elit választotta be őket, jobban mondva a terméküket az esélyesek közé, név nélkül, és így zajlott a voksolása is a portékának.

Zahorecz Árpád és szülei, Zahorecz Istvánné és Zahorecz István /Fotó: Für Henrik/

A családfő, Zahorecz István kiemelte, az 1980-as években, szülei tanítása alapján és az ő segítségükkel alapozta meg a ma sikeresen működő vállalkozását.

– Tanulmányaim során szántóföldi- és kertészeti növénytermesztést tanultam, majd növényvédelmi technikusként végeztem – ecsetelte. – Eleinte nagyüzemeknél helyezkedtem el főállásban, ahol rengeteg szakmai tapasztalatot szereztem, mellette pedig növényvédelmi szolgáltatást nyújtottam a környező településeken élők számára. 1994 meghatározó év volt számomra, mert akkor váltottam ki a vállalkozói igazolványomat, hogy minden figyelmemet és tudásomat a saját gazdaságunk fejlesztésére, bővítésére fordítsam. Feleségemmel, Andival közösen vettünk részt a különböző munkafolyamatokban.

Az első években gyógynövénytermesztéssel foglalkoztak (kakukkfű, sáfrányos szeklice, ánizs, metélőhagyma), majd ezt felváltotta a gépesített kertészeti növénytermesztés (zöldborsó, csemegekukorica, paradicsom). A 2000-es évek elején bővítették tevékenységüket, áttértek a szántóföldi növénytermesztésre, és elkezdték a mezőgazdasági szolgáltatásaik kialakítását is. Közben folyamatosan modernizálták a gépparkjukat.

Tíz évvel ezelőtt lehetőséget láttak a héj nélküli tökmag termesztésében, így a megfelelő szakmai tapasztalat birtokában belevágtak. Gépparkjuk tovább bővült a tevékenységüknek megfelelően, hamarosan már betakarítógép, tökmagmosó és szárítópad segítette a munkát. A megvásárolt gépek mellett saját gépeket is gyártottak a könnyebb és hatékonyabb munkavégzés érdekében.

– Kezdetben a saját gazdaságunkban megtermelt, héj nélküli tökmagot értékesítettük, de 2020-ban, a piaci körülmények kedvezőtlen alakulása miatt úgy döntöttünk, hogy változtatunk addigi tevékenységünkön – magyarázta Zahorecz István. – A 2020-as év vége sorsforduló lett a gazdaságunk életében, hiszen ekkor ruháztunk be egy tökmagprésre, és kezdetét vette a sajtolóüzemünk kialakítása.