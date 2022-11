Liska András, a gyulai Erkel Ferenc Múzeum szakmai vezetője elmondta, a Magyar Géniusz Programban ez már a harmadik olyan rangos rendezvény, amelynek Gyula ad otthont, hiszen a város egy hónapig helyszíne volt a Magyar Géniusz Vándorkiállításnak, nemrég A fény gyulai géniuszai címmel rendezhettek konferenciát. Ennek kapcsán fontos csomópontnak nevezte az idei évet múzeumuk életében.

Dr. Görgényi Ernő polgármester hangsúlyozta, jöjjenek bármilyen nehéz idők, elkötelezettek a város jelenlegi kulturális intézményrendszerének megtartása mellett.

– A válságok első áldozatai között mindig a kultúra is szerepel – tette hozzá. – A gyulai önkormányzat a város méretéhez és bevételeihez képest legalább egy számmal nagyobb kulturális intézményrendszert működtet, Békés megyében a gyulai önkormányzat tartja fenn a legtöbb kiállítóhelyet, intézményt és kultúraközvetítőt, ami szellemi pezsgést is jelent számukra, amiről nem szabad, és nem is kell lemondani.

Elmondta, jelen pillanatban határozottan úgy látja, hogy a meglévő kulturális intézményrendszerüket, még ha helyenként a működés átmeneti átalakításával, észszerűsítésével is, de fenn tudják tartani. Hozzátette, ez annak köszönhető, hogy már korábban is figyelembe vették a fenntarthatóság, a működtetés szempontjait, így beruházásaikat megújuló energiára épülő fűtési rendszerrel, napelemekkel párosították.