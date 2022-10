Négy árusító asztalsort is érint a változás. Mint arról korábban beszámoltunk, a szomszédban lévő iskola konténertantermeket telepít. Ugyanis nem elegendő a rendelkezésre álló 25 helyiség. A fenntartó, az Orosházi Református Egyházközség vásárol konténereket. A három konténertantermet, továbbá egy kis tanári szobát, vizesblokkokat, öltözőket és egy raktárhelyiséget az iskola és a piac közti területen alakítják ki.

A terület korábban az iskola tulajdona volt, azt a piaci vásárcsarnok építésekor átadták a városnak. Most viszont kérvényezték visszavételét. Az egyik képviselő-testületi ülésen egyhangú döntés született, hogy a területet átveheti idén októbertől a református iskola, ott elkezdődhet a közművek kiépítése. Hétfőig ennek az előkészítését végzik, a területet akkor adják át. Erről is tájékoztatta a a piacot és a vásárcsarnokot üzemeltető Városüzemeltetési Zrt. vezérigazgatója, Benkő Ferenc, a piaci árusokat a napokban. A kisebb területen kell mindenkinek a megfelelő árusító helyét megtalálnia.

Gagyi Lujza virágárussal Horváthné Dauda Márta beszélgetett

Szerda reggel Dávid Zoltán polgármester is tájékozódott az átrendezésről, Horváthné Dauda Márta részlegvezetővel beszélték át a változásokat a helyszínen. Érdeklődésünkre elmondta a városvezető: a folytatásban is az a cél, hogy az árusok, a vásárlók megtalálják itt a számításaikat, maradjon ez a hely a város egyik meghatározó közösségi tere. Azt már a részlegvezetőtől tudtuk meg, hogy hamarosan kitelepülnek a koszorút árusítók a megszokott helyükre, a koszorúpiacra, ami október 16-ától november 2-áig lesz nyitva.

Benkő Ferenc vezérigazgató arról is tájékoztatott, hogy a csarnokban, a még szükséges, energiatakarékos világítási rendszert kiépítik, ezzel is csökkentve a közüzemi költségeket. A létesítményben egyébként 29 üzlet van. A tulajdonosokkal arról is egyeztettek, hogy amíg az időjárás engedi, addig nem kapcsolják be a gázfűtést.