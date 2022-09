A főzőcsapatok között ott volt a Gyulai Kert- és Tanyatulajdonosok Egyesülete is. Mint azt Nyíri Mihály elnöktől és Sándor Jánostól, a csapat szakácsától megtudtuk, sertéscomb és csülökhús volt a gulyás fő összetevője, amibe természetesen hagyma, paprika, paradicsom, fűszer, burgonya, csipetke, és összeaprítva gyulai kolbász is került. Az egyesület égisze alatt ötvenhárman vettek részt a programon, még egy harmonikás is szolgálta a jó hangulatot.