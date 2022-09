Diákokat fogadnak 2 órája

A világ minden pontjáról érkeznek felújításra váró BMW-k az orosházi műhelybe

Aki kicsit is szereti az autókat, a földi paradicsomban érzi magát az orosházi Kárai Exclusive Racings Car Service-nél. Minden, még a díszpárna és a motorból készített dohányzóasztal is a BMW-kről szól. Nemcsak a külcsin profi, a munkájuk is az. Ehhez a csapathoz csatlakozhatnak majd gépjármű-mechatronikai tanulók, a cég ugyanis a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megkeresésére vállalta, hogy diákokat fogad képzésre.

Munkatársunktól Munkatársunktól

Kárai Péter és Kiss Péter Fotós: BMKIK

Melyik a kedvenc autója? Kárai Péter erre csak annyit válaszol, megmutatja. Egy csarnokban hosszú, tömött sorokban sorakoznak a gyönyörűen felújított, csillogó verdák. Ez a történet nem most kezdődött és nem is volt tündérmese. – Én vagyok a legkisebb gyerek a családban. Úgy is mondhatnám, hogy én voltam a fekete bárány, akiről azt hitték, semmire nem fogja vinni – mondta a cégtulajdonos. Márpedig Kárai Péter sokra vitte. Nemcsak Magyarországon, Nyugat-Európában is ismert az orosházi műhely, szerte a világból hoznak a szervizbe autókat, persze, ha ki tudják várni, hogy sorra kerüljenek. – Klasszikus járgányok felújításával foglalkozunk, 90 százalékban BMW-vel. Kicsit nyitottunk az utcai autójavítás felé, van céges flottánk és pár fiatalabb BMW-nk is. Ami nagy szó, hogy egy telephelyen biztosítjuk az autófelújítás minden részét – mondta a cégtulajdonos. A legtöbb kocsi, amivel foglalkoznak, a hatvanas évek közepén gördült le a szalagról, a legfiatalabbak 2005 körül készültek. A legjellemzőbbek azonban a nyolcvanas évek járművei. Bár korábban tettek kísérletet arra, hogy tanulókkal foglalkozzanak, kudarcot vallottak, csalódottan ismerték el, hogy nem váltak be a fiatalok. Aztán ismeretségi körből ajánlottak egy fiatal fiút tanulni. Azonnal bedobták a mély vízbe és megállta a helyét. – A pozitív tapasztalatból kiindulva szeretnénk tenni még egy kísérletet. Amikor megkeresett minket a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, hogy fogadjuk a tanulóit, igent mondtunk – hangsúlyozta a szakember. – Ez egy nagyon speciális szakma, kell az utánpótlás még akkor is, ha pillanatnyilag sok autószerelő várja, hogy nálunk dolgozhasson. Egy évvel ezelőtt tízen voltunk a cégnél, most huszonketten. De mindig kell a jól képzett szakember. Nem csak a jelenre, hanem a a következő évekre is gondolni kell – nyilatkozta Kárai Péter. S hogy mit tartogat számukra a jövő? Még több munkát. Ebben a szegmensben megszokott, hogy egy new timer autó reparálása esztendőkig eltarthat. Ehhez képest a Kárai Exclusive Racing Car Service-ben tavaly 41 autót adtak vissza a tulajdonosnak. Az ügyfelek minden héten kapnak tájékoztatást és fényképeket arról, mi történt azon a héten a kocsijukkal. Milyen állapotban volt a fotómű, vagy a karosszéria, ezt hogyan és mennyi idő alatt alakították át, a következő héten milyen munkát végeznek el. A tulajdonos kap egy pénzügyi jelentést, hogy mennyi van még a korábban befizetett pénzből. Mint Kárai Péter mondta, nagyjából negyven autó készül egyszerre náluk, ha minden autóra csak kétmillió forintot hiteleznének, az már tarthatatlan összeg lenne. Ehhez a rendszerhez kell felnőniük a tanulóknak, de Kiss Péter, a kamara által delegált szakértő, a Trefort Ágoston iskola oktatója és Unyatyinszki Csaba Mihály, a Trefort iskola oktatója és az iskola delegáltja nem aggódik. – Mielőtt a szakképzési munkaszerződést aláírják egy céggel a diákok, ellenőrzik, valóban megfelelő-e az eszközállomány. A tanuló eltudja-e végezni azt a gyakorlatot, amire szüksége van. A másik feltétel, hogy van-e oktató az adott cégnél – mondta Kiss Péter és Unyatyinszki Csaba Mihály. A megkeresés mindkét irányból érkezhet a kamarához: vagy a cég keresi meg a kamarát, hogy szeretne tanulókat foglalkoztatni, vagy fordítva. Hosszú távon mindenki jól jár, mert nagyon fontos a jó képzés, illetve a jó szakember.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!