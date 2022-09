Szoftverfejlesztőnek, sportedzőnek készülnek

Gale Szabolcs a Gésziben, azaz a BSZC Nemes Tihamér technikumban tanulna tovább, mivel érdekli az informatika és a számítógépek világa, szoftverfejlesztőnek készül. Szabadidejében most is szokott programozni. Úgy véli, az érdemjegyei alapján nem lesz gond a felvételivel. Kiemelte ugyanakkor, hogy megnéz más középiskolákat is, nem tette le végleg voksát a Gészi mellett.

Bálint Beatrix a Szegyába, vagyis a BSZC Szent-Györgyi Albert technikumba készül, sportedző szeretne lenni. Elmondta, azért vonzza mindez, mert sok éve röplabdázik, és szeretne a sport területén továbbtanulni és dolgozni a későbbiekben. Hozzátette, információi szerint 4-es feletti átlagra van szükség a bekerüléshez, törekszik arra, hogy ez meg is legyen.