A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KHESZ) beszámolója szerint a Békés megyei horgász versenysportot illetően az utóbbi években mind biztosabban kirajzolódott egy örömteli jövőkép.

Olyan utánpótlás generáció bontogatja szárnyait a Körösök vidékén, amelynek tagjai a következő években, évtizedekben meghatározói lehetnek a hazai, de akár a nemzetközi versenyhorgászat színterének. Ezt erősíttette meg az elmúlt hétvégi újabb nagyszerű siker, Takács Martin, aki a kaposvári Deseda-tavon magyar bajnok címet szerzett U25 utánpótlás kategóriában – tette hozzá.

A fiatal tehetség a KHESZ Facebook-oldalának beszélt a sikeréről.

– Először az egy-két évvel ezelőtti klubcsapat országos bajnokságán horgásztam ezen a vízen, már akkor nagyon tetszett a környezet, a halak és maga a horgászat élménye – árulta el Martin.

– Akkor annyira bíztunk a matchbotban, hogy a rakósbotokat otthagytuk a szálláson, és sikerült is egész jól megoldani a halfogást. Addig is nagyon szerettem a matchbotos technikát, viszont azóta még többet gyakoroltam, hogy minél jobban menjen. Ezek után, mikor kiderült, hogy a Deseda fog otthont adni az utánpótlás országos bajnokságoknak, nem volt kérdés, hogy ott a helyem. A versenyt két szakaszban, 2x3 fordulóban rendezték meg. Az első szakasz első edzésnapja azt mutatta, hogy most sem kell a rakósbotot erőltetni: a két fő iránynak a snecizés és a matchbot tűnt. Mivel azonban nem szoktam snecizni, ezért ezt verziót el is engedtem.

A versenyző kiemelte, a kötelező edzésnapon jött a hideg zuhany, amikor is egy darab keszeggel állt fel, és egy kicsit aggódott a folytatás miatt.

– Eljött az első versenynap, kitettem a négy matchbotomat, és bíztam benne, hogy meg fogom tudni oldani a fordulót – folytatta a beszámolót. – Elkezdődött a horgászat, és azt láttam, hogy jóformán mindenki snecizik, viszont nekem egész jól ment a keszeg, ami mellé sikerült még fogni két kisebb pontyot, amivel meglett a szektor 2-es hely. Másnap sikerült kihúznom a pálya szélét, aminek nagyon örültem. Előző nap beszélgettem a szálláson egy U20-as versenyzővel, aki mondta, hogy náluk már többen is pontyoztak, ezért én is kitettem egy topszetet a pontyoknak. Kezdésnek bent kezdtem el a keszegeket fogni, viszont nem jöttek úgy, ahogy akartam, ezért félidőben kijöttem rakóra, és ami ott fogadott, alaposan meglepett. Az első fél órában négy ponty érkezett és meg se álltak a forduló végéig. További kettő megtépett, de így is bőven 20 kiló fölé mentem, ami az egy haltartó miatt kerek 20 kiló lett.

Takács Martin

Mint kifejtette, az utolsó napra jött egy hidegfront erős széllel és lehűléssel. A matchbot, bármennyire akarta, nem működött.

– Bő óra lehetett hátra, és utolsó helyen állhattam, ezért kénytelen voltam kijönni pontyozni – tette hozzá. – Folyamatosan etettem, aminek az eredménye 5 darab ponty lett, amivel legalább a középmezőnybe feljöttem. Így az 1-3. fordulót összesítetten a 2. helyen zártam. A második szakaszban nem sok mindent változtattam, annyit vettem észre, hogy már nem nagyon snecizik senki, de nem a matchbotot, hanem inkább a rakót választották. A kötelező edzés kimondottan jól sikerült, ezért bizakodva vágtam bele az első fordulóba. Jól jött a hal, nem kellett sokat gondolkodnom, végig a már korábban kitalált taktikát követtem, amivel sikerült megszereznem az 1. szektor helyet.

Második nap egy komolyabb viharral kezdődött, ami miatt két órával elhalasztották a kezdést.

– Nem nézett ki jól a helyzet, bármit csináltam, csak apró keszegek jöttek, amikkel nem tudtam fogott súlyban kellő ütemben gyarapodni – emelte ki. – Ennek ellenére kitartóan építettem a helyet, és az utolsó órában szépen el is indultak a nagyobb keszegek, amelyekkel feljöttem a negyedik helyre.

Az utolsó fordulóra ketten maradtak versenyben a bajnoki címért.

– Jól kezdődött a peca, nem zavart a kishal, és ez majdnem a végig kitartott – ecsetelte. – Láttam, hogy jól állok, ezért a végén már komolyabb izgulás nélkül tudtam horgászni. A forduló előtt pontegyenlőség volt, viszont sikerült egy magabiztos 2. hellyel bebiztosítani a bajnoki címet, ami eddig egy távoli és elérhetetlen célnak tűnt. Viszont most minden összejött és meglett! Végül a taktikámról, amiben nem volt nagy titok: az etetést 30 méteren alakítottam ki, a sok sneci miatt a csúszó úszó mellett döntöttem, alapozásnak 20 gombóc etetőanyag és 10 gombóc földesszúnyog ment be, menet közben a kishal miatt elhagytam az etetőanyagot és szinte kizárólag földesszúnyoggal etettem egy kevés vágott gilisztával. Horogra pedig a giliszta bizonyult a legjobb választásnak.