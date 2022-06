Az egyesület alapító tagjai 2019-ben kezdték el önkéntes munkájukat a település életminőségének a javítása érdekében. A civilek céljai sokrétűek: a község élhetőbbé tétele mellett felvállalják a kulturális és népművészeti örökségek megőrzését, a hagyományápolást, az egészségvédelmet és jótékonysági akciók szervezését egyaránt. Elsősorban a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének az elősegítését tűzték ki célul. Erről is mesélt Fekete Tiborné Makó Anita elnök.

– Idényjelleggel szervezzük meg az adományosztást. A gyermekruhák mellett használati tárgyakat is igyekszünk beszerezni. Vannak információink olyan családokról, ahol nagy segítséget jelenthet egy-egy eszköz és ahol jó szívvel elfogadják a segítséget. Előzetesen a védőnőkkel, családsegítőkkel konzultálunk. A tavaszi akciónk során sok egyéb mellett szereztünk egy komplett gyermekszobabútort, amit már célba is juttattunk – számolt be a Békés Megyei Hírlapnak sikeres kezdeményezésükről a civilek elnöke.