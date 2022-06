Amellett, hogy Békéscsaba bükkösdi üdülőjének az állapota is leromlott, alacsony volt a kihasználtsága is, tavaly például csak 99 vendégéjszakát regisztráltak itt. Szinte csak diákok látogatták egy-egy osztálykirándulás alkalmával, de az elmúlt időszakban ez a vendégkör is elmaradt.

Közben Bükkösd önkormányzata jelezte, megvásárolná az üdülőt, amelynek területén és környezetében fejlesztésekben gondolkodnak. Békéscsaba pedig úgy döntött, hogy értékesíti az ingatlant, a szakértő által megállapított értékén, 6,5 millió forintért.

A két település megegyezett abban, hogy minden évben, júniusban, előre egyeztetett időpontban két héten át ingyenesen – csak a rezsiköltséget kell megfizetni – használhatják a békéscsabai önkormányzati intézmények, valamint békéscsabai diákok az üdülőt.