Mint Lipták József alezredes, a zászlóalj parancsnoka elmondta, a honvédelmi táborok célja, hogy a fiatalok olyan hasznos, mindennapi gyakorlattól eltérő ismeretekre tegyenek szert élményekbe ültetve, melyek kapcsolódnak a honvédelemhez.

A programok pedig biztosítják a csoportokon belüli összetartozást és a hatékony együttműködést.

További cél, hogy az általános iskolás korú fiatalok számára, élményszerű szabadidős foglalkozást biztosítsanak a honvédelemmel kapcsolatos követelmények, körülmények és feladatok megismertetésével. – Az egy hét alatt többek közt alaki foglalkozások, katonai sporthoz köthető tevékenységek, és túrázás is volt, de mivel mégiscsak fiatalokról, gyerekekről van szó, így elsősorban olyan programokat állítottunk össze, amelyek inkább úgymond a civil élethez kapcsolódnak, így aztán például volt séta-, de sárkányhajózás is a programok közt – részletezte Lipták József.

A beszámolók alapján minden nap egy reggeli ébresztővel kezdődött fél hétkor, mely után a reggeli következett.

Délelőttönként kötött programok, majd ebéd után szabadabb foglalkozásokat is beiktattak. A tábor egyik résztvevője Kiss Vivien a szüleitől hallott a lehetőségről, és azért is jelentkezett, mert a későbbiekben a katonai pályát szeretné választani. Mint elmondta, több katonai bemutatón járt már szüleivel, a Kecskeméti Repülőnapot pedig kifejezetten élvezte, a honvédség kötelékén belül pedig vadászpilótaként képzeli el a jövőjét. Szülei mindebben partnerek, édesapja úgy fogalmazott, támogatják gyermeküket a döntéseiben.

Legközelebb júliusban ugyanitt Doboz-Szanazugban találkoznak a fiatalok, majd Szeghalmon kapnak „kiképzést” a gyerekek egy hagyományőrző tematikájú táborban.

„E-mentes” tábort szerveztek

Az egy hetes honvédelmi tábor szigorú napirend mellett zajlott, a mobiltelefonokat pedig elzárták a fiatalaktól, melyet csak naponta egyszer használhattak. – Egyfajta rendszerességet vittünk a gyermekek életébe az ittlét alatt. Ami pedig még nagyon fontos, hogy próbáltunk „e-mentes” tábort szervezni a fiataloknak – fogalmazott Lipták József alezredes. Elmondása alapján mindez azt jelenti, hogy a napi rutin során ugyanakkor ébredtek a gyerekek, azonos időpontokban tették rendbe a körleteiket, és az étkezések, de a foglalkozások is ugyanakkor zajlottak, minden nap. Ezek mellett az elektronikai eszközök használatát is korlátozták: az alezredes elmondása alapján a mobiltelefont csak naponta egy órát használhatták a lakók, a fiatalok ekkor beszélhettek szüleikkel is. – A digitális létet, az online dolgokat próbáltuk redukálni, és úgy néz ki túlélték a gyerekek, sőt kifejezetten jól érezték magukat a honvédelmi táborban, az eltelt egy hét során – tette hozzá Lipták József.