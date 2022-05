Szemetet felhasználva rajzolták meg az egyes országok – Belgiumtól Lengyelországon át Finnországig – körvonalait a diákok, és így készült alkotásokkal rendezték be az evangélikus gimnázium auláját erre a hétre. Ez várta az öt országból, Horvátországból, Spanyolországból, Izlandról, Németországból, Olaszországból érkezett pedagógusokat és diákokat.

Németh Csilla, az Erasmus+ projekt koordinátora elmondta, a creActive nevet viseli a program, azaz fontos, hogy egyszerre legyenek kreatívak és cselekvők is. Hozzátette, hogy amíg a pedagógusok a napot az evangélikus gimnáziumban kezdték, addig a fiatalok a Kollaborban dolgoztak, majd a Csabagyöngye Kulturális Központban tartottak bemutatókat – mivel előzetesen is kaptak feladatot, amelyet most prezentáltak –, majd visszatértek közös munkára a Kollaborba.

Hogyan mérsékelhető az esélyegyenlőtlenség? – ez a fő téma ezen a héten. Gondolkozhatnak az esélyegyenlőtlenség akár gazdasági, akár társadalmi vetületén is a fiatalok, akik hatféle csoportban, nemzetközi csapatokat alkotva dolgoznak. Készítenek például graffitit frappáns szöveggel, de a zene és a tánc révén, illetve némafilm és videóklip segítségével is igyekeznek mindezt felvillantani.

Német Csilla, Opauszki Zoltán és Köveskúti Péte

Lenkefi Luca, az evangélikus gimnázium tanulója elmondta, reméli, hogy a héten egy életre szóló élménnyel gazdagodik, hogy sok új embert ismerhet meg és új kapcsolatokat alakíthat ki. Úgy véli, olyan témákat dolgoznak fel – a környezetvédelemtől az esélyegyenlőtlenségig –, amelyekről fontos beszélni. Ugyanis, amiről beszélnek, arra jobban odafigyelnek, és akkor tesznek is ellene. Kovács Ákos – aki a projektnek köszönhetően járt Olaszországban – most a programok szervezésben veszi ki a részét. Hangsúlyozta, bízik benne, hogy sikerül jó benyomást kelteni Békéscsabáról és Magyarországról az ide érkező diákoknak és pedagógusoknak.

Kovács Nóra, az intézmény pedagógusa – aki a kolbászos esemény szervezésében veszi ki főleg a részét – elmondta, nem csak azok a diákok tanulhatnak az Erasmus+ projektekből, akik ténylegesen is utazhatnak külföldre. Ugyanis a hazatérő tanulók bemutatókat, élménybeszámolókat tartanak.

A városba érkező pedagógusokat az evangélikus gimnázium aulájában Köveskúti Péter igazgató mellett Opauszki Zoltán fogadta. Elmondta: környezetvédelemért is felelős tanácsnokként örömteli számára, hogy a diákok egy olyan nemzetközi programban vesznek részt, amely a középpontba helyezi a természet megóvását. Úgy véli, abban, hogy ezen a területen előrelépés legyen, óriási szükség van a fiatalokra, akik tudásukat, tapasztalatukat átadják a felnőtteknek.

A vendégek számára hangsúlyozta, Békéscsaba sok energiát áldozott arra azért az elmúlt években, hogy környezetvédelmi kérdésekre választ adjon. A békési megyeszékhely zöld város, és ahhoz, hogy ne csak vizuálisan, hanem gondolkodásban is az legyen, helyi szinten kell gondolkodni és cselekedni egyaránt. Kiemelte: a fiatalok a projekt révén külföldiektől szerezhetnek tapasztalatokat.



Teneriféről tértek haza nemrég

Kovács Nóra, az evangélikus gimnázium pedagógusa elmondta: nemrég tért haza több békéscsabai diák Spanyolországból, Teneriféről, ahol a fő téma a természetvédelem volt, hogy miként lehet megóvni az óceánok, a tengerek élővilágát a műanyagtól. A jövőben pedig Németországba mennek, ahol hasonló kérdéskör kerül terítékre, a szárazföldi környezet védelme. Hozzátette, az Erasmus+ projekt keretében járhattak Horvátországban is, és hamarosan Olaszországban lesz a zárókonferencia.